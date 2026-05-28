Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Baia Mare, lăcaș de cult cu o istorie de peste trei secole, va fi binecuvântată oficial după finalizarea amplului proces de renovare exterioară desfășurat în ultimii cinci ani.

Cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi, Parohia romano-catolică a pregătit mai multe evenimente dedicate comunității:

Vineri, 29 mai 2026, ora 18:00 – tur ghidat intitulat „Biserica noastră povestește”, în cadrul căruia participanții vor putea descoperi istoria bisericii, valorile sale arhitecturale și elementele artistice interioare și exterioare.

Sâmbătă, 30 mai 2026, ora 16:00 – întâlnirea comunităților parohiale la Casa Scheffler.

Duminică, 31 mai 2026, ora 19:00, de sărbătoarea Sfintei Treimi – episcopul diecezan Schönberger Jenő va oficia ceremonia de binecuvântare a bisericii renovate.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct la Maria Tv.