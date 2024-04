Simona Halep a dat lovitura carierei! Românca a luat-o pe urmele lui Novak Djokovic. Acordul care o duce la cel mai înalt nivel. După ce a câştigat meciul carierei la TAS, sportiva revine în prim planul tenisului.

Simona Halep şi-a dovedit nevinovăţia în cazul de dopaj, iar acum revine în lumea bună a tenisului. Fostul lider mondial WTA tocmai a semnat contractul carierei.

Simona Halep a dat lovitura carierei!

Lovitură de proporţii reuşită de către Simona Halep. Românca tocmai a semnat contractul cu un gigant mondial în industria de management și marketing. Este vorba despre un acord cu gigantul „International Management Group” (IMG). Este cea mai importantă companie din lumea sportului și lider incontestabil în industria divertismentului mondial.

Halep renunţase la înţelegerea cu „We Sport”, agenția suedeză alături de care a început colaborarea la recomandarea lui Patrick Mouratoglou. Un cuvânt greu de spus în alegerea Simonei de a semna cu IMG l-a avut Howard Jacobs, conform fanatik.ro. Avocatul care a ajutat-o să scăpe de suspendarea pentru dopaj a influențat-o decisiv.

IMG, noul partener al Simonei, are sub contract toate cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Jacobs este consilierul juridic principal al IMG. Mai mult, printre cei peste 150 de tenismeni pe care IMG îi are în portofoliu se numără Novak Djokovic, Rafa Nadal, Serena și Venus Williams, Victoria Azarenka, Casper Ruud, Qinwen Zheng, Maria Sharapova, Na Li sau Alex de Minaur.

„Lucrăm cu cei mai buni pentru că suntem cei mai buni!”, este sloganul americanilor de la IMG al cărui vicepreședinte al Diviziei Tenis, olandezul Marjin Bal, este agentul personal al lui Halep.