La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii au organizat o nouă acțiune BLOCADA pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc, respectiv menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În intervalul orar 14.00-16.00, la nivelul municipiului Sighetu Marmatiei și Secției 6 Poliție Rurală Sarasău polițiștii au acționat în sistem integrat împreună cu polițiști de frontieră și jandarmi. Din cadrul echipelor au făcut parte și polițiștii Grupei Canine din cadrul Serviciului Criminalistic.

Astfel au fost oprite pentru control și verificate 51 de autovehicule care se deplasau pe zonele de competență. Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale.