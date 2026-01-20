Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni și arată că, începând de săptămâna viitoare, vremea va intra într-un proces de încălzire. Până la jumătatea lunii februarie vom avea temperaturi mai mari decât cele normale pentru data din calendar, dar vom avea parte în continuare de precipitații care ar putea să se transforme în lapoviță și ninsoare.

19-26 ianuarie. Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

26 ianuarie – 2 februarie. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

2-9 februarie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

9-16 februarie. Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.