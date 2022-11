Drogurile sunt tot mai prezente în viața noastră, sunt la o întindere de mână distanță. Consumul de alcool și tutun parcă nu mai reprezintă o îngrijorare atât de mare cum o reprezintă consumul de droguri.

De ce atâtea campanii pe consum de substanțe? De ce atâtea activități de prevenire a consumului de substanțe?

Răspunsul este simplu și la îndemâna oricui (adică îl știe toată lumea). Pentru că este privit ca un fruct interzis, stârnește curiozitate și te ajută să fii fericit așa cum în stare naturala crezi că nu poți fi. Dar de ce nu suntem fericiți? De ce tinerii noștri sunt nefericiți sau tentați să încerce tot ce este periculos!?

Poate ar fi mai potrivit un răspuns din partea unui psiholog, nu a unui polițist, și totuși cred că din nou răspunsul este știut de oricine. Pentru că tinerii noștri au nevoie de atenție, de iubire, de suport, poate mai mult ca noi părinții, generația de altădată, pentru că ei trăiesc într-o lume a incertitudinii, din toate punctele de vedere, profesional, social, financiar….și pentru că nu ne pasă, nu e treaba mea că la masa vecină din local cineva consumă. E dreptul lui, e treaba lui ce face cu propria viață. Oare…chiar nu e și treaba noastră, chiar nu e o problemă a societății, chiar nu vedem pe termen lung unde se va ajunge?

Atâta vreme cât există cerere, va exista și ofertă, precum și dacă există ofertă există cerere, iar pentru a întrerupe acest lanț al slăbiciunilor, polițiștii au intensificat în ultima perioadă activitățile de prevenire a consumului de droguri. Prevenirea și combaterea consumului de droguri nu este doar responsabilitatea polițiștilor, este responsabilitatea noastră, a fiecăruia, în calitate de cetățeni.

Astfel, polițiștii vă îndeamnă pe voi, părinții, să fiți alături de copii, să le oferiți atenția și timpul necesar pentru ca ei să se simtă fericiți, să nu aibă nevoie să intre prin droguri într-o lume a ficțiunii din care greu te mai poți întoarce.

Vă îndeamnă pe voi, profesorii, să reacționați și să acționați atunci când vedeți în clasă un copil care și-a schimbat brusc comportamentul, care e somnolent, care are pupilele dilatate, care absentează de o vreme, care are rezultate tot mai proaste la învățătură, etc.

Iar voi copii, tineri, adulți chiar, fiți conștienți că este mai cool să alergi prin parc, să ai o condiție fizică bună care duce la o stare de spirit bună, e mai cool să bei o băutură răcoritoare decât un pahar de alcool, este mai cool să citești o carte, chiar și despre efectele drogurilor, decât să consumi fără să știi ce consumi.

În viață orice problemă are cel puțin două soluții, fiți inteligenți, căutați alternative sănătoase și viața vi se va părea o călătorie minunată pe care nu veți dori să o încheiați vreodată!