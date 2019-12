Duminică, 15 decembrie 2019, când Biserica Ortodoxă face pomenire despre Sfinţii Strămoşi după trup ai Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi arhidiaconi.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Prof. Florin Hoban, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, iar la Utrenie au cântat cântăreţii din strana Catedralei şi Arhid. Ionuţ Pleş împreună cu membrii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene (A.T.O.C.E.M.).

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor din biserică, pornind de la Evanghelia duminicii:

„Ne găsim într-un timp binecuvântat de Dumnezeu, într-o perioadă a timpului liturgic, poate cea mai frumoasă şi încărcată de semnificaţii profunde dohovniceşti, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Suntem în perioada Postului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. O perioadă în care fiecare dintre noi, pe măsura darului, pe măsura pregătirii noastre duhovniceşti, ne străduim fiecare din adâncul fiiţei noastre să pregătim în taina sufletului nostru locul unde urmează să vină şi să se sălăjluiască Pruncul Iisus Hristos. Pentru că El s-a Întrupat în urmă cu 2000 de ani, s-a Întrupat întru toate, asemănându-se nouă, în afară de păcat, cum atât de profund ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, Apostolul neamurilor. A venit şi s-a Născut într-o peşteră în Betleemul Iudei. De atunci şi până astăzi şi până în veac, la Naşterea Domnului, fiecare dintre noi ne pregătim şi pregătim ieslea sufletului nostru să vină din nou să se Nască în fiinţa noastră. De aceea, Biserica şi Sfinţii Părinţi au rânduit această perioadă de post, ca o pregustare, ca o pregătire din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere trupesc pentru ca din nou şi din nou să-L primim în adâncul fiinţei noastre pe Cel Care vine să se facă Fiu al Omului, frate şi stăpân al nostru.”

În legătură cu această perioadă sfântă a anului, când se apropie praznicul Naşterii Mântuitorului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a precizat:

„Cu fiecare duminică ce trece, ne apropiem de praznicul Naşterii Domnului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Duminica de astăzi este duminica Sfinţilor Strămoşi după trup ai Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După ce, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, am participat aseară la Concertul solemn de colinde, oferit de patru coruri, iată am slujit astăzi Sfânta Liturghie împreună, ca să facem bucurie credincioşilor care au umplut Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” până la refuz. Suntem în atmosfera sfintelor sărbători, mai este o duminică până la sărbătoarea Crăciunului, şi credincioşii se pregătesc, se mărturisesc foarte mulţi, se împărtăşesc ei şi îşi împărtăşesc copilaşii şi au început să răsune colindele pe pământul binecuvântat al României creştine. În fiecare biserică, în fiecare mănăstire, în fiecare catedrală episcopală se susţine câte un concert de colinde. De asemenea, elevii care fac religie în şcoli, împreună cu profesorii de religie, fac serbare de Crăciun şi este o frumuseţe unică Crăciunul în România noastră creştină. De altfel, noi ne păstrăm credinţa, aşa cum am făcut şi în timpul comunismului. Colindul a răsunat şi atunci. N-a putut regimul ateu să oprească acest val uriaş de credinţă şi de convingere creştină a poporului român şi de iubire faţă de Hristos, iar astăzi, mai mult ca oricând, când românii îşi păstrează, îşi iubesc şi îşi afirmă tradiţia lor creştină, prin aceasta reuşind să asigure nemurirea şi dăinuirea neamului nostru românesc, iubesc Biserica lui Hristos, iubesc toate valorile noastre sfinte, pentru aceasta, Dumnezeu, Care se Naşte an de an în peştera Betleemului, ne aduce binecuvântare cerească, pe pământ pace şi între oameni bunăvoire”.