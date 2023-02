La mai puțin de 24 de ore de la decizia de a se retrage din echipa națională a Spaniei, Sergio Ramos (36 de ani), fundașul central al lui PSG, se implică din nou din sprijinirea refugiaților ucraineni.

Astăzi, la un an de la începerea războiului, Sergio Ramos a făcut o postare publică pentru aș arăta sprijinul pentru refugiații ucraineni într-o campanie UNICEF.

Patrizia, o refugiat din Ucraina de 15 ani: MUNCA E O „SPERANȚĂ”!

„Când am ajuns în România, am început să-mi desenez amintirile, pentru a arăta oamenilor cât de mândră sunt de frumoasa mea țară, Ucraina. Am vrut și eu să ajut oamenii care au fugit de război să-și amintească de lucrurile frumoase pe care le-au lăsat în Ucraina.” – arată aceasta.

„Ea, ca milioane de copii, fete și adolescenți ucraineni, a petrecut 365 de zile suferind consecințele războiului din țara ei. Patrizia și-a părăsit casa din regiunea Izmail în mai 2022, lăsându-și bunicii și prietenii acolo.

7,8 milioane de copii și fete ca ea suferă de violență, traume, pierderi, distrugeri și strămutari timp de 1 an. UNICEF UNICEF España le-a oferit ajutor, dar mai este nevoie. Putem continua să-i ajutăm pe acești băieți și fete. Nu putem uita de ei. 👉 http:/bit.ly/3ZffvGb” – se arată în mesajul impresionant a marelui fundași francez.