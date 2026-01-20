Un nou incident îngrijorător a fost semnalat în municipiul Baia Mare, în zona Petru Maior, unde un individ necunoscut a fost surprins de mai multe camere de supraveghere în timp ce arunca, aparent intenționat, bucăți de parizer către pisicile din cartier.

Potrivit imaginilor și relatărilor făcute publice pe rețelele sociale, bărbatul avea asupra sa o pungă din care scotea bucăți de mâncare, comportamentul său fiind descris ca fiind „dubios” de către martori. Suspiciunile sunt legate de faptul că respectivele bucăți de parizer ar putea conține substanțe periculoase pentru animale.

Cazul nu este unul izolat. În zona Parcului Regina Maria, în trecut, mai mulți câini au fost găsiți morți, existând suspiciuni similare legate de otravă introdusă în mâncare lăsată intenționat la îndemâna animalelor.

Până la clarificarea situației, locuitorii din zonă sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu lase animalele nesupravegheate și să raporteze orice comportament suspect.

Postarea care a ridicat semnele de întrebare în spațiul public

„Recunoaște cineva acest individ? Zona Petru Maior

A fost surprins pe camerele de supraveghere cu o pungă în mână din care a aruncat prin cartier bucăți de parizer la pisici. La cum au fost aruncate și la cât de dubios s-a comportat, toate șansele să fie ceva în acel parizer.

Cu siguranță nu e pe aceste grupuri dar dacă văd vreo pisică moartă prin cartier o să îi ajungă parizerul pe care l-am mai găsit direct pe gât ca l-am păstrat. Și duc proba și la DSV.”

ACTUALIZARE:

În urma prezentului articol, am fost contactat de domnul din imagine care dorește să clarifice situația, menționând că dimineață a aruncat parizer pentru pisicile din cartier, dar doar pentru a le hrăni. Este iubitor de animale, având pisică acasă.!