Șefii Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Consiliului Concurenței, precum și ministrul Economiei, au fost chemați astăzi, la Guvern, de către premierul Nicolae Ciucă.

Premierul își dorește să discute pe tema creșterilor exagerate ale prețului carburanților, care au declanșat un val de isterie în rândul șoferilor din toată țara, în ultimele 24 de ore.

Premierul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la benzinării, după ce șoferii au format cozi uriașe la stațiile de alimentare din Arad, Bihor, Timişoara, Constanţa, precum şi în multe alte oraşe.

„Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă”, a transmis Nicolae Ciucă care a anunţat demararea unor controale ample la stațiile de alimentare cu carburant din România.

Decizia a venit după ce mai mulţi șoferi au făcut publice preţurile record practicate de o benzinărie din Beiuş, deținută de o companie locală, parteneră cu lanțul Mol.

Luați prin surprindere de creșterile bruște de preţ oamenii s-au grăbit să alimenteze formând cozi și pe mai mult de 100 de metri pentru a mai putea prinde un preţ bun la benzină şi motorină.

La unele benzinării din judeţul Bihor, prețul la carburant a ajuns şi la 9 lei/litru. În câteva minute, spun șoferii, preţul a atins apoi o valoare record de 11.10 lei/ litru. Vorbim despre o companie privată locală, nu despre un distribuitor la nivel naţional.

În paralel ministrul Energiei, Virgil Popescu, face un apel la calm şi dă asigurări că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți.

Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI”, scrie Virgil Popescu, ministrul Energiei pe pagina sa de socializare.