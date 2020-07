Un apel la 112 anunţa în această după-amiază un accident petrecut în zona Colonia Topitorilor, pe un traseu frecventat de amatorii de mountain bike, deasupra Uzinei de apă Baia Mare.

La faţa locului s-a deplasat echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures.

Biciclistul a suferit multiple traumatisme. I s-a acordat primul ajutor fiind imobilizat in targa lopată si incarcat in utilajul omologat pentru transportul in teren accidentat. Dupa o coborare dificila accidentatul a fost predat ambulantei şi transportat spre spital pentru investigații complexe.

