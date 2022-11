În această seară, începând cu ora 18:00, în sediul Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, a avut loc o seară Erasmus.

Scopul întâlnirii a fost promovarea oportunităților de schimb de experiență pe care o au studenții băimăreni.

La eveniment a participat Ramona Demarcsek, cadru didactic a CUNBM, responsabil de oportunitățile Erasmus.

Odată cu alipirea din 2011 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fosta Universitate de Nord din Baia Mare a devenit Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

De precizat că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca face parte din consorțiului EUt+ European University of Technology, ceea ce aduce noi oportunități și facilități de studiu pentru studenții universității.

O nouă legătură a UTC-N are de a face cu Japonia. Studenții, masteranzii și doctoranzii băimăreni vor putea să beneficieze de parteneriatul EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION. Oferta constă în participarea pe timp de un an (septembrie 2023- august 2024) în cadrul unui program finanțat de EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (co-finanțat de Comisia Europeana și Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia) și o companie-gazdă din Japonia.

Work and Travel, o altă șansă pentru studenții băimăreni

Zilele trecute un alt element important din viața studențească a fost dezbătut în sediul LSPV. Dumitru Pop, fost vicepreședinte al organizației și responsabil de proiectul prin care studenții băimăreni pot ajunge să lucreze și să viziteze Statele Unite, i-a informat pe aceștia de procedură și posibilitatea pe care o au.

Întâlnirile au stârnit un interes crescut pentru studenții de la „NORD”, aceștia fiind neîncăpători în sediul LSPV.

Andrei Buda