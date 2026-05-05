Scriitoarea Ana Blandiana a fost desemnată laureata din acest an a Premiului Literar Internațional „Zbigniew Herbert”, una dintre cele mai importante distincții europene dedicate poeziei și creației literare. Premiul este acordat de Fundația Herbert unui autor în viață pentru întreaga sa operă, în semn de recunoaștere a contribuției sale la literatura universală. Ceremonia oficială de decernare va avea loc la sfârșitul lunii mai 2026, la Biblioteca Națională din Varșovia, reunind personalități din lumea culturală internațională.

Distincția are o semnificație aparte, fiind dedicată memoriei poetului polonez Zbigniew Herbert (1924–1998), una dintre figurile majore ale literaturii europene postbelice, cunoscut atât pentru opera sa poetică, cât și pentru poziția sa morală fermă în raport cu regimul comunist din Polonia. Premiul este acordat din 2013 și urmărește să onoreze creații literare care reflectă valorile de libertate, demnitate și responsabilitate artistică.

Pentru Ana Blandiana, această recunoaștere internațională confirmă încă o dată statutul său de voce importantă a poeziei contemporane. Este a doua distincție majoră primită în Polonia, după Premiul „Poetul European al Libertății”, acordat în 2016 la Gdańsk pentru volumul Patria mea A4.

Juriul din acest an a fost format din critici și scriitori de prestigiu din mai multe țări, ceea ce subliniază caracterul internațional al premiului și relevanța operei laureatei în contextul literaturii contemporane.

Prin acest nou premiu, Ana Blandiana își consolidează poziția în elita literaturii europene, iar opera sa continuă să fie apreciată pentru profunzimea temelor, forța expresivă și reflecția asupra istoriei și libertății.