Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației informează că, în urma notificării primite de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, vor fi reluate lucrările de reabilitare a carosabilului și trotuarelor podului istoric peste Tisa, care face legătura rutieră dintre România și Ucraina.

Ca urmare, în perioada 17 aprilie-15 mai 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-16:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Menționăm că traficul pietonal nu este afectat.

Instituția noastră recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările ținând cont de restricțiile instituite.