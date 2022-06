David Popovici (17 ani) a reușit să cucerească medalia de aur la probele de 100 m liber și 200 m liber, în cadrul Campionatului Mondial de la Budapesta.

Sportivul din România a reușit două performanțe istorice, nemaiîntâlnite din anul 1973 și până în prezent. După ce a terminat cu cel mai bun timp în proba de 200 m liber, David Popovici a reușit același lucru și în proba de 100 m liber, doborând mai multe recorduri mondiale la vârsta de doar 17 ani. Fapt care a stârnit multe reacții . Una dintre cele mai dure fiind a omului de televiziune, Dani Oțul

„Scuze, David Popovici!

In numele meu, al colegilor de media care si-au adus aminte abia acum ca avem si sportul intitulat înot in România.

Te vom peria doua săptămâni. Apoi, daca ratezi o finala sau te accidentezi, te vom tăvăli. Dar tu ești băiat deștept. Te-am auzit la primul live de la Neatza acu un an. Ne-ai dat pe spate la doar 16 ani. Nu semeni cu fotbaliștii majori cu care umplem grupajele de știri. Noi la Neatza am făcut prea puțin…

Ne cerem scuze pt felul in care arată bazinele din România.

Ne cerem scuze pentru ca nu ți-am oferit nimic, dar acum iti cerem. Tu vei lua poate argint, cândva… Noi te vom întreba de ce nu aur… Tu vei lua bronz… Noi te vom întreba de ce nu aur. Nu ne va interesa daca te doare ceva sau daca mai suporți sa te antrenezi la ora la care alți copii de vârsta ta se întorc de la club.

O sa uitam orele tale de antrenament, munca părinților tai, etc… Ne va interesa sa ai steagul pe casca. Si sa il tragi prin apa pe ala de il pune grafica tv.

Tu sa nu ne bagi in seamă. Semnează cu sponsori, câștiga bani, apari in reclame. Nu ne datorezi nimic.

Ne poți ajuta într-un singur fel: între copiii noștri mai sunt câțiva ca tine, dar pe care îi vom îneca de mici. Am mai înecat până la tine. Tu ești superman. Nu pt ca ai bătut recorduri. Pt ca ai bătut sistemul.

Noi suntem 20 de milioane. Lucram de 30 de ani la un sistem care sa te încurce. Sa te bată. Ne-ai bătut.

Scuze, David Popovici!” – Dani Oțil