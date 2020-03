Stimate Domnule Premier Ludovic Orban,

Ca antreprenor roman si iubitor al acestei tari nu va solicit sa opriti criza, cu totii suntem constienti de furtuna prin care trecem. In schimb va rog sa va asumati rolul si autoritatea pe care o aveti si sa miscati lucrurile in directia buna!

Cu fiecare zi de intarziere a unor masuri, tara se ingroapa si nu vom mai putea recupera ce se demoleaza. Se impune sa va asumati raspunderea si sa produceti masurile mult asteptate de romani, masuri care sa aiba impact major in societate! Cu totii observam masurile deja luate de prevenire a epidemiei si sunt foarte bune. Cu totii insa observam si lipsa masurilor pentru sustinerea economiei si nu intelegem de ce, putem doar presupune.

Sunt convins ca aveti nenumarati experti care este posibil sa va incurce in aceste vremuri. Cu toate acestea, indiferent de justificarile pe care le aveti, este vorba de asumare maxima si mobilizare cu efect imediat.

Am conturat un set de masuri minime, de bun simt, necesare tranzitarii pana la sfarsitul acestui an, pentru o recuperare a pierderilor ce vor avea loc.

Astfel dar, va propun:

1. Stabilirea cadrului legal in vederea suspendarii ratelor de capital si a dobanzilor la facilitatile de credit, leasing financiar si operational, pana la 31.12.2020, cu prelungirea corespunzatoare a termenului de rambursare.

2. Eliminarea taxelor si impozitelor locale pana la 31.12.2020.

3. Decontarea urgenta (maxim 5 zile) a restantelor statului catre agentii economici.

4. Stoparea penalitatilor pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale si stoparea popririlor pe conturile agentilor economici, pana la 31.12.2020.

5. Reglementarea conditiilor pentru somajul tehnic ca instrument la indemana angajatorului, fara limitarea mecanismului la anumite domenii de activitate.

Fiti corecti in abordarea si tratarea tuturor angajatilor la fel, fara discriminari.

6. Scutirea de plata a TVA in vama pentru importurile de marfuri pana la 31.12.2020.

7. Reforma tuturor organigramelor aparatului de stat, cat mai urgent pentru reducerea costurilor la nivel national.

8. Stabilirea unui salariu net pentru toti angajatii care lucreaza la stat, indiferent de functie, grad, care sa nu depaseasca 5000Ron Net, pana la 31.12.2020 si reevaluare in August 2020.

9. Eliminarea sporurilor de orice fel, respectiv a pensiilor speciale pana la 31.12.2020.

10. Urgentarea stabilirii si demararii de investitii strategice astfel incat cat mai multe firme sa fie implicate: Infrastructura, autostrazi, drumuri, poduri, cai ferate.

11. Anularea taxei de avizare de 500Eur + TVA pentru obtinerea avizului existentei cazului de forta majora!

Domnule Premier, totul este posibil! Vointa, curaj, tinte inalte!

Dumnezeu sa va binecuvinteze! Dumnezeu sa binecuvinteze Romania!