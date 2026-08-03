Școala de Artă „Gheorghe Chivu”, din cadrul Centrului Cultural Sighetu Marmației, deschide înscrierile pentru noul an educațional și îi invită pe toți cei pasionați de muzică, dans, pictură și tradiții să își descopere și să își dezvolte talentul într-un mediu dedicat artei și creativității.

Înscrierile se vor desfășura în perioada 7–23 septembrie, la sediul Centrului Cultural Sighetu Marmației, situat în Piața Libertății nr. 24A.

Instituția oferă cursuri coordonate de profesori cu experiență, adresate tuturor celor care doresc să învețe, să își perfecționeze aptitudinile artistice și să își transforme pasiunea într-o formă de exprimare.

Fie că îți dorești să urci pe scenă, să înveți să cânți, să dansezi, să pictezi sau să descoperi frumusețea tradițiilor populare, Școala de Artă „Gheorghe Chivu” îți oferă cadrul potrivit pentru a-ți valorifica talentul.

Reprezentanții instituției îi încurajează pe viitorii cursanți să facă primul pas spre lumea artei și să se alăture unei comunități în care creativitatea, pasiunea și frumosul sunt puse în valoare.