O băimăreancă utilizatoare de scaun rulant solicită conducerii URBIS Baia Mare verificarea de urgență a sistemelor de accesibilitate din autobuze, după ce a întâmpinat dificultăți la urcarea și coborârea dintr-un mijloc de transport în comun.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Lăcrămioara Mihaela Constantinescu povestește că incidentul a avut loc în 31 iulie, într-un autobuz Solaris cu indicativul 0004, pe cursa cu plecare la ora 16:00 de pe strada Nucului, spre Ferneziu.

Potrivit acesteia, șoferul i-a explicat că sistemul de înclinare al autobuzului era defect, astfel încât vehiculul nu a putut fi coborât pentru a facilita accesul în siguranță al persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, femeia susține că rampa de acces i-a creat o puternică stare de nesiguranță, deoarece aceasta părea degradată și se îndoia vizibil sub greutatea scaunului rulant.

„Siguranța unei persoane cu dizabilități nu trebuie să depindă de bunăvoința oamenilor, ci de funcționarea corectă a echipamentelor de accesibilitate”, a transmis aceasta.

În lipsa funcționării corespunzătoare a sistemelor de acces, șoferul a coborât din autobuz și, împreună cu soțul femeii, a sprijinit scaunul rulant atât la urcare, cât și la coborâre. Autoarea postării i-a mulțumit public conducătorului auto pentru profesionalism, respect și implicare.

Femeia solicită conducerii URBIS verificarea și remedierea sistemului de înclinare și a rampei autobuzului în care a călătorit, precum și efectuarea unor controale asupra tuturor rampelor de acces din flotă.

„Accesibilitatea înseamnă siguranță, demnitate și respect, nu doar existența unei rampe”, mai afirmă aceasta, precizând că nu dorește să acuze pe cineva, ci să prevină producerea unor accidente.