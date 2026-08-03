O postare publicată pe pagina de Facebook „Greco-catolicii” critică în termeni duri declarațiile făcute de președintele Consiliului Județean Maramureș și liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, într-un material video dedicat Mănăstirii Rohia.

Potrivit autorilor reacției, Zetea a afirmat, între altele, că „sute de ani ne-au interzis credința creștină strămoșească”, că „prin decrete imperiale timp de aproape 300 de ani credința noastră strămoșească a fost marginalizată sau chiar interzisă”, că „slujbele în limba maternă au fost cenzurate, iar bisericile au fost distruse” și că „peste 150 de biserici au fost distruse în Transilvania doar în anii 1800”.

Reprezentanții paginii „Greco-catolicii” susțin că aceste afirmații reiau teme ale propagandei comuniste din 1948, folosite pentru justificarea desființării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Ei consideră că mesajul transmis reprezintă un atac la adresa Bisericii Greco-Catolice și afirmă că acesta poate alimenta tensiuni confesionale.

În aceeași postare, autorii solicită înființarea Institutului Național „Cardinal Iuliu Hossu”, instituție care, în opinia lor, ar trebui să monitorizeze și să sesizeze autoritățile competente în cazul unor astfel de derapaje din spațiul public. Până la această oră, Gabriel Zetea nu a formulat un răspuns public la acuzațiile lansate de pagina „Greco-catolicii”.

Subiectul readuce în atenție disputele istorice și confesionale privind interpretarea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, precum și sensibilitatea acestor teme în spațiul public.

„Istoric – Zetea

https://zetea.ro/istoric/ „Țuică și pălincă premium din Transilvania cu o tradiție de peste 100 de ani. O poveste ce nu poate fi spusă în câteva cuvinte.” În comuna Apa din județul Satu-Mare, comuna din care s-a ridicat și președintele PSD și al Consiliului Județean MM, familia Zetea produce țuică de 100 de ani după cum spun reprezentanții familiei. O afacere de succes! Povestea ei povestită de membrii familiei poate fi găsită pe internet la adresa:

Inspirat de centenar un alt membru de vază al familiei, domnul Gabriel-Valer Zetea, ajuns vătaf peste județul vecin, Maramureș, face pe pagina de FB a domniei sale o altă incursiune pretins istorică. Din păcate, fără nicio legătură cu realitatea și deloc nevinovată sau pașnică.

Președintele PSD și al CJ Mramureș aruncă, cu convingere în formă scrisă și vorbită următoarea colecție de aberații și acuzații: – „sute de ani ne-au interzis credinta creștina strămosească”, – „dupa ce prin decrete imperiale timp de aproape 300 de ani prin decretele imperiale credința noastră strămoșească a fost marginalizata sau chiar interzisa”, – „slujbele in limba materna au fost cenzurate, iar bisericile au fost distruse”, – „peste 150 de biserici au fost distruse in Transilvania doar în anii 1800”. https://www.facebook.com/reel/1514172153288626

Cine musiu? Dl, Zetea nu ne spune, ne lasă să subînțelegem. Vestul, Europa, imperiile, catolicii, străinii de credința strămoșească și de neam!

Este cât se poate de limpede pentru noi greco-catolicii că, ce face domnul Zetea, președinte al PSD MM și președinte al CJ MM este un atac împotriva Bisericii noastre. Domnul Zetea reia toate minciunile propagandei din 1948 pe care regimul comunist le-a utilizat pentru a justifica interzicerea BRU. Sunt aceleași minciuni pe care BOR se sprijină și astazi pentru a susține în continuare, în pofida evidenței, a adevărului istoric și a bunului simț, „revenirea” de bună voie la ortodoxie. Este aceeași propagandă care împiedică de 36 de ani retrocedarea bisericilor, manastirilor și bunurilor Bisericii Unite cu Roma Greco-Catolice, reluată ori de câte ori un mic politruc are nevoie de un avânt politic drept-credincios.

Într-o paradă de ortodoxism domnul Zetea, președinte al PSD MM și președinte al CJ MM, nu face doar o mică și nevinovată propagandă mincinoasă pășunistă ci, mult mai grav decât atât. Postarea dânsului prin reluarea celor mai mizerabile teme de propagandă național ceaușiste și ortodoxiste, contextul și tonul folosit este instigare la ură confesională.

Domnul Zetea nu face acest lucru în necunoștiința de cauză. Dacă voia să se arate mare creștin ortodox putea să vorbească despre Rohia liniștit fără autovictimizarea mincinoasă și acuzatoare. Domnul Zetea, președinte al PSD MM și al CJ MM o face deliberat, folosind autoritatea funcției politice temporare, în scopul de a recupera electoratul naționalist și extremist pentru partidul domniei sale. Retorica specifică fascismului. Inventarea unui dușman pentru solidarizarea maselor în jurul platformei populiste. Este rușinos, este mizerabil. Este mult dincolo de limitele admise pentru exprimarea publică a unui demnitar într-o societate democratică.

E limpede că în acest moment România nu mai este un Stat democratic. Exemplul ne arată încă o dată cât de imperios necesară este înființarea Institutului național „Cardinal Iuliu Hossu” care să reacționeze rapid și să sesizeze instanțele românești și europene cu privire la aceste derapaje. https://www.petitieonline.com/infiintarea_institutului…

De la ce face domnul Zetea, președinte al PSD MM si președinte al CJMM până la un nou genocid confesional împotriva greco-catolicilor, nu mai este decât un pas care va fi făcut când politicul nu va mai avea resurse pentru atrenarea societății.

E rușinos ce a făcut ortodoxia din Maramureșul legendar! E rușinos că un personaj la Zetea venit din satul țuicarilor din SM a ajuns vătaf peste județ. E îngrijorător că retorica stalinistă a anilor 50 este proferată liber în anul 2026 în Uniunea Europeană, de la acest nivel și mai mult că aceasta circulă liber pe internet corupând mințile needucate.

Măcar pe site-ul familiei Zetea în care este prezentată oferta și istoria fabricantului de alcool, este un filtru menit a împiedica accesul minorilor. Pentru consumul produsului turmentat al dl. Zetea, președinte al PSD MM și președinte al CJ MM, nu există niciun fel de restricții. Nici un avertisment, nici un disclaimer și nimeni nu îndăznește să-i spună omului să se ducă să se culce.

Articolul va fi actualizat dacă va fi transmis un punct de vedere din partea lui Gabriel Zetea sau a Consiliului Județean Maramureș.” – postarea integrală!