Mai mulți artiști și oameni de cultură din Baia Mare au transmis o scrisoare deschisă adresată primarului municipiului și Consiliului Local, prin care solicită organizarea unui concurs transparent și bazat exclusiv pe criterii profesionale pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului Municipal Baia Mare.

Documentul vine în contextul anunțării concursului pentru conducerea instituției și al dezbaterilor din ultimele luni privind managementul teatrului. Semnatarii spun că își exprimă „cu demnitate și respect” preocupările privind viitorul artistic și cultural al teatrului băimărean.

În scrisoare, aceștia atrag atenția asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul cultural din România, amintind comasarea unor instituții de cultură, reducerea finanțărilor pentru proiecte culturale, birocrația excesivă și lipsa unei viziuni manageriale coerente. Potrivit acestora, toate aceste probleme contribuie la diminuarea rolului culturii în societate.

Artiștii subliniază că nu urmăresc să demonstreze importanța culturii, considerând că aceasta este deja consacrată inclusiv prin articolul 33 din Constituția României, care garantează accesul la cultură ca drept fundamental. În schimb, aceștia insistă asupra necesității unui concurs „corect, apolitic și fără interese personale”.

Printre solicitările formulate se numără desemnarea unei comisii alcătuite din specialiști în domeniul teatrului, inclusiv pentru soluționarea eventualelor contestații, precum și alegerea unui manager care să dovedească experiență profesională, o viziune artistică și managerială clară și capacitatea de a atrage finanțări și de a dezvolta instituția la nivel național și internațional.

Semnatarii consideră că viitorul director al teatrului trebuie să asigure un repertoriu echilibrat, să respecte întregul colectiv artistic, să garanteze calitatea spectacolelor inclusiv în perioada reabilitării clădirii și să păstreze identitatea instituției ca teatru de repertoriu.

Totodată, aceștia propun ca durata mandatului de management să fie de cinci ani, în loc de trei, apreciind că doar astfel noul manager va avea timpul necesar pentru implementarea proiectului de management și obținerea unor rezultate vizibile, mai ales în contextul lucrărilor de reabilitare a teatrului.

La finalul scrisorii, artiștii invită comunitatea băimăreană să susțină demersul, afirmând că își doresc ca noua stagiune să înceapă „cu lumina care se va aprinde pe scena Teatrului băimărean din septembrie 2026 din suflet, nu doar din reflectoare”.

Scrisoarea este semnată de actorii Eduard Bîndiu, Alexandra Bîndiu, Denisa Blag, Mircea Gligor, Andrei Han, Alex Macavei, Cătălin Mocan și Rodica Pașca, impresarul artistic Dragoș Bora, balerinii George Pop și Brianna Waltner, precum și actrița Larisa Miskolczi.