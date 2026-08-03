La data de 2 august a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Firiza.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 26 de ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.