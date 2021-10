Fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminică seară, la Realitatea PLUS, că liberalii au ajuns într-o situația dramatică sub cota de încredere a fostei guvernări Dăncilă.

„PNL nu are nicio perspectivă, mai are o cotă de încredere de 10-11%, iar încrederea in Guvern este de 13%. Vă compar numai cu încrederea pe care o avea Guvernul Dancila, cu cea mai joasa încredere, care era aproape de 20%. Cum să susții așa ceva?

De duminica, echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legatura cu spiritul liberal, cu cultura, traditia, democratia interna. Ce s-a intamplat la Congres pe mine m-a marcat profund si m-a facut pentru prima oara sa-mi pun intrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.

Cu siguranta mai am un viitor in viata publica din Romania. Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera incercand sa ma pun bine cu marimile, cu serviciile, ci prin munca, cu relatia cu oamenii simpli”.

Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcție politică care sa continue trecutul Partidului Național Liberal, pentru ca in momentul de fata cei care conduc azi partidului nu au nicio legatura cu PNL si nu au nici legatura cu lucrurile in care eu cred. Deocamdata se mai pastreaza, asa, o aparenta”, a spus Ludovic Orban, fostul lider PNL.