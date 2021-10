„Dacă Florin are nevoie de mine şi consideră că prezenţa mea în Guvern este un plus şi un ajutor pentru PNL, pentru români în primul rând şi pentru ceea ce avem de făcut, i-am spus că pate să se bazeze pe mine. Nu aş vrea să intru imediat, să mă lase măcar până în primăvară la Bruxelles, că mai am de terminat nişte dosare pe care le-am luat şi nişte proiecte pe care le-am făcut acolo. Deci mi-aş dori totuşi ca măcar jumătate de mandat – în martie cred că am jumătate de mandat – să pot să stau acolo. Sper să-mi asculte dorinţa şi să mă lase să îmi duc mandatul în continuare”, a afirmat Rareş Bogdan duminică, la Prima Tv.