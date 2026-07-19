Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au dat 2.129 de sancțiuni contravenționale în perioada 6-12 iulie 2026. Cele mai multe amenzi au vizat depășirea limitei de viteză, transmite Mediafax.

Polițiștii au aplicat 519 sancțiuni pentru depășirea limitei legale de viteză. Alte 193 de sancțiuni au vizat șoferii care nu foloseau centura de siguranță.

Au fost aplicate 13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice ale vehiculelor. Alte 30 de amenzi au vizat lipsa Inspecției Tehnice Periodice. Polițiștii au dat 267 de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind orele de condus. Acestea vizează pauzele și perioadele de odihnă ale șoferilor profesioniști. Au mai fost aplicate 21 de sancțiuni pentru staționarea pe banda de urgență. Alte 12 amenzi au vizat depășirea neregulamentară.

Polițiștii au reținut 103 permise de conducere, dintre care 53 pentru viteză excesivă. Au fost retrase și 104 certificate de înmatriculare, în urma controalelor. Oamenii legii au constatat, de asemenea, trei infracțiuni în această perioadă.

Pe 12 iulie, un șofer a fost prins cu 212 km/h pe A1, la kilometrul 573. Limita legală pe acel tronson este de 130 km/h. Acesta a primit o amendă de 4.325 de lei. Șoferul a rămas și fără dreptul de a conduce timp de 120 de zile.

Pe 11 iulie, un alt șofer a fost depistat cu 181 km/h pe A3. Mașina acestuia nu avea montată plăcuța cu numărul de înmatriculare din față. Șoferul a rămas fără permis timp de 90 de zile.