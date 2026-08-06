Creştinii ortodocşi şi catolici sărbătoresc joi, 6 august, Schimbarea la Faţă a Domnului, care, conform credinţei creştine, aminteşte de faptul că Iisus s-a arătat într-o lumină divină pe Muntele Tabor, înainte de răstignire.

Trei dintre apostolii lui Iisus Hristos au fost martorii celei mai evidente revelaţii că maestrul lor este mai mult decât un simplu om.

Petru, Iacov şi Ioan au văzut pe Muntele Tabor o lumină orbitoare, care iradia din trupul lui Iisus – aşa descriu Evangheliile momentul schimbării la faţă. Iisus Hrisos era flancat de două personaje ale Vechiului Testament – Moise şi Ilie – iar un glas din Cer l-a prezentat la Iisus ca pe fiul lui Dumnezeu, de care oamenii să asculte.

Se întâmpla totul cu puţin timp înainte ca Hristos să fie condamnat la moarte şi răstignit. De aceea, teologia creştină interpretează schimbarea la faţă a Domnului ca pe un gest, prin care El a vrut să-i întărească pe discipolii săi în credinţa că este şi Dumnezeu şi că destinul său nu avea să se încheie pe cruce.

Pentru că este în timpul Postului de Sfânta Maria, Schimbarea la Faţă se prăznuieşte prin dezlegare la pește.

Pe lângă semnificaţia religioasă, Schimbarea la Faţă a fost asimilată în popor şi ca zi care marchează despărţirea de vară, astfel că frunzele încep să se îngălbenească, apele să fie mai reci, iar păsările migratoare îşi pregătesc plecarea.

O serie de tradiții și superstiții există în această zi. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se veștejească. Femeile însărcinate, dacă vor ține această zi, vor avea o naștere ușoară, iar copiii ce îi vor naște vor fi sănătoși.

Să nu cumva să te cerți cu cineva astăzi, deoarece veți rămâne certați și supărați tot anul, până la următoarele Probajenii.

Gata cu scăldatul în apele repezi de munte! De astăzi apele se răcesc iar cerbii vin să le spurce și crește riscul îmbolnăvirilor. Tot de astăzi ar fi bine să renunțați să mai dormiți sub cerul liber!

Astăzi se culeg ultimele plante de leac, de acum înainte iarba și florile îmbătrânesc și încet să se usuce.

E prima zi când se pot gusta strugurii!

Se mai spune și că oamenii care suferă de o boală și se roagă cu ardoare în această zi se vor vindeca cu siguranță.