Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi pe Autostrada A10, la kilometrul 46, pe sensul de mers Sebeș – Turda. În eveniment au fost implicate două autotrenuri, iar un șofer a rămas încarcerat în cabina unuia dintre vehicule.

Pompierii din cadrul Secției Aiud au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea măsurilor specifice în zona accidentului.

La sosirea echipajelor, salvatorii au găsit un bărbat, în vârstă de aproximativ 49 de ani, blocat în cabina TIR-ului. Acesta era conștient și cooperant, însă nu se putea evacua singur.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, care ulterior a fost preluată de echipajul medical prezent la fața locului pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate.

La intervenție au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.