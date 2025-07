Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Astfel, la data de 6 iulie a.c., ora 18:40, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, condus haotic, pe bulevardul Independenței din municipiul Baia Mare.

Conducătorul auto nu a oprit la semnalul regulamentar, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea sa pe D.N. 1C, utilizând semnalele acustice și luminoase.

În timpul urmăririi, una dintre persoanele aflate în autoturism ar fi aruncat pe geam o trusă medicală, care conținea și o armă, mai multe cartușe cu glonț și un tub cartuș, acestea fiind ridicate de către polițiști în vederea expertizării.



În urma somațiilor, în orașul Tăuții-Măgherăuș, a fost oprit autoturismul, conducătorul auto și un pasager fiind imobilizați și încătușați.

Verificările efectuate au relevat că șoferul este un bărbat, de 44 ani, din județul Satu Mare.

În urma testării acestuia cu aparatul etilometru, a rezultat concentrația de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei, stabilindu-se o concentrație de 2,41 g/l alcool pur în sânge.

De asemenea, precizăm faptul că, în cadrul cercetărilor, polițiștii au ridicat trusa medicală, o armă, cartușe cu glonț, un tub cartuș și telefoane mobile, bunuri de natură a proba activitatea infracțională a celor în cauză.

Bărbatul de 44 de ani a fost reținut de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Maramureș

Se continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.