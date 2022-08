Miercuri, 10 august, se împlinesc 8 ani de când părintele Gabriel Beșkid a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Bizău la Mănăstirea greco-catolică Băseşti.

„Casa Domnului a devenit casa sa, in care ne primește cu drag in fiecare duminica și sărbătoare, ori de câte ori drumul ne duce la mănăstire, la acest frumos loc de rugăciune și închinare.

Departe de oraș, părintele Gabriel este totuși foarte aproape de sufletele noastre, ne este alaturi prin sfintele liturghii, rugăciuni și cântări pe care le înaltă către Bunul Dumnezeu, pentru noi.

Distanta dispare, poți fi oriunde in lume ,cu ajutorul noilor tehnologii, ajungi in mănăstirea din Băsești la liturghie sau rugăciune prin transmisiunile on-line.

Vă mulțumim părinte Gabriel Beșkid pentru frumoasele slujbe religioase și mai ales pentru cântările deosebite cu care ne-ați obișnuit.

Într-un mulţi și binecuvântați ani de preoție, multă sănătate și putere de slujire, părinte Gabriel!”, se arată pe pagina de facebook a mănăstirii.