Astăzi, 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o serie de activități informativ-preventive adresate studenților din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, de la specializarea Asistență Socială, având ca tematică prevenirea infracțiunilor de natură sexuală și prevenirea violenței domestice.

Scopul acestei întâlniri a fost creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor cu privire la riscurile asociate acestor tipuri de infracțiuni, precum și dezvoltarea capacității acestora de a recunoaște, preveni și interveni în astfel de situații.

În cadrul prelegerilor, polițiștii le-au prezentat studenților principalele contexte în care aceste infracțiuni sunt frecvent întâlnite, precum și factorii care pot facilita producerea lor, insistând asupra importanței identificării timpurii a semnelor de risc.

De asemenea, au fost discutate măsurile esențiale de autoprotecție și modalitățile corecte de reacție și intervenție, atât din perspectiva potențialelor victime, cât și din cea a profesiei pentru care se pregătesc.

Studenții au avut ocazia să analizeze exemple concrete din cazuistică, fiind evidențiate consecințele juridice și sociale ale acestor fapte.

Deopotrivă, pe parcursul activităților, au fost oferite sfaturi utile pentru prevenirea victimizării, precum evitarea situațiilor conflictuale, comunicarea eficientă, solicitarea sprijinului instituțional și raportarea promptă a oricăror fapte de natură infracțională.

Activitățile de acest tip vor continua și în perioada următoare, în vederea consolidării parteneriatului dintre poliție și mediul academic, precum și pentru promovarea unui climat de siguranță în comunitate.