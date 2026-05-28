Ieri, 27 mai a.c., în jurul orei 20.15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, au oprit pe D.J.186 D, în localitatea Botiza, o autoutilitară care transporta material lemnos.

La volanul acesteia a fost identificat un bărbat de 54 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că bărbatul nu deține documentele legale pentru transportul materialului lemnos.

Materialul lemnos transportat ilegal a fost lăsat în custodia pădurarului din cadrul Ocolului Silvic Dragomirești, iar în cauză, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională conform Legii nr. 171 din 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.