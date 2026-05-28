Ieri, 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de către Judecătoria Baia Mare pe numele unui bărbat.

Bărbatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Tot ieri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au depistat pe raza localității Chechiș un tânăr de 26 de ani pe numele căruia Judecătoria Baia Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoare.

Tânărul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani și 4 luni pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Ambele persoane au fost încarcerate la Penitenciarul Baia Mare, în vederea executării pedepsei.