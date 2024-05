Echipa Salvamont Maramureș a fost alertată aseară cu privire la un accident grav în zona Vârfului Țibleș. Un tânăr motociclist de 21 de ani, însoțit de câțiva prieteni, se confrunta cu o situație de urgență după ce a suferit un accident în munți.



,,Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Tibles pentru acordarea primului ajutor unui tânăr motocrosist de 21 ani aflat in tură impreuna cu alti tineri si care a suferit un accident fiind in imposibilitatea de a mai cobori de pe munte. Deplasarea sus spre varful Tibles se poate face doar cu utv-ul din dotarea Salvamont Maramures iar extragerea va fi facuta cu ajutorul targii UT 2000 plus. Acesta va fi transportat cativa km pana la locul in care echipajele medicale care vor sosi in sprijin vor avea acces auto. Salvatorii montani au ajuns la tanarul accidentat. Acestuia i-a fost acordat primul ajutor si in acest moment salvatorii montani il coboara pana la echipajul SMURD. Ulterior predarii catre echipajul SMURD venit in sprijin acesta va fi transportat la unitatea medicala pentru investigatii. Actiune incheiata dupa ora 02.00 a.m. Salvatorii montani s-au retras la baza.” – anunță aceștia.