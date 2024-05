Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose îl ironizează pe Mircea Geoană şi minimizează sondajele care îi dau acestuia şanse mari la alegerile prezidenţiale din acest an. „Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Sunt sătul de Batmani!”, a afirmat Tudose sâmbătă.

„Iertaţi-mă! A vorbi despre Mircea Geoană, a vorbi despre nimic. Iar mai apare câte un sondaj făcut prin Brazilia care îl dă zeu. Eu am stat înainte de a veni la emisiune cu vreo 20 de inşi, nu au pomenit de acest personaj. E aruncată tot de el pe piaţă. Cine să-i dea, să negocieze ce? El ce să dea în schimb? Nu se bate pe nimica, haideţi, lăsaţi-mă! Fiindcă nu reprezintă pe nimeni, nu reprezintă nimic! Nu-l votează nimeni”, a afirmat Mihai Tudose, la Prima TV.

Acesta e de părere că Mircea Geoană ar avea un scor electoral foarte mic.

„Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Aţi spus dumneavoastră că am început în ‘92 politica. Sunt sătul de Batmani!”, adaugă Tudose.

„Mai ales cu aura asta de salvator care vine pe un cal alb, eventual trimite şi buzduganul cu două zile înainte să ne anunţe că a venit şi mamă, ce şmecher e el. Să negocieze ce? Nu mă interesează ce spune domnul Geoană, mă interesează ce spune lumea”, adaugă Mihai Tudose.

Tudose susţine că este exclus ca PSD să îl susţină pe Mircea Geoană pentru alegerile prezidenţiale, adăugând că PSD îşi „doreşte” să îl susţină pe Marcel Ciolacu la alegerile prezidenţiale din acest an.

Grigore Ciascai