O poveste uluitoare a devenit cunoscută datorită rețelelor de socializare. Un tânăr în vârstă de 19 ani, originar din Maramureș, dar adoptat în Italia de la o vârstă fragedă, este în căutarea familiei sale biologice.

Gabriel s-a născut în 31 octombrie 2001, în Vișeu de Sus. Acesta a fost abandonat la o casă de copii din Sicilia, după care a avut norocul să primească o nouă șansă, fiind adoptat de o familie.

Tânărul, acum în vârstă de 19 ani, dorește acum să își cunoască familia biologică, însă deține extrem de puține informații despre aceasta. Gabriel a postat un mesaj în mediul online, în speranța că ar putea să își îndeplinească în acest fel visul de a-și cunoaște familia.

„Bună, numele meu este Gabriel, sunt născut la data de 31/10/2001 la Vișeu de Sus. Caut familia biologică, despre care nu știu absolut nimic. La vârsta de 3 ani am fost abandonat la casa de copii în Italia, Sicilia, iar la scurt timp am fost adoptat în Italia. Știu că mama mea biologică a stat cu mine pentru o zi, după care a plecat și a lăsat un bilet în care era scris „Ajutați-mi copilul”. Știu că am foarte puține informații, însă sper din suflet ca cineva să mă recunoască prin aceste poze. Distribuiți vă rog apelul meu pentru a-mi putea găsi și eu familia biologică. Pentru orice informație va rog scrieți in privat”, este publicat de Gabriel.

Dacă aveți informații cu privire la familia biologică a lui Gabriel, nu ezitați să le oferiți reprezentanților paginii de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, care țin permanent legătura cu Gabriel.

De asemenea, chiar dacă nu aveți informații care l-ar putea ajuta pe Gabriel, vă rugăm să DISTRIBUIȚI, pentru a ajunge cât mai cunoscută povestea lui!