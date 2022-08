În noaptea de 27 august, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel de urgență 112 despre faptul că un bărbat conduce un autoturism pe strada Victoriei, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Având în vedere cele sesizate, polițiștii au oprit pe strada Victoriei, un autoturism, la volan fiind identificat un bărbat de 30 de ani din oraș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Orașului Borșa-UPU, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

Întrucât ar fi existat suspiciuni cu privire la faptul că bărbatul ar fi consumat și substanțe interzise, motiv pentru care a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv.

În cauză polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals.