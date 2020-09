Accident Cisternă

⚠️ Pompierii buzoieni au fost solicitați in aceasta dimineață pentru asigurarea măsurilor P.S.I. în cazul unui accident rutier, produs la intersecția dintre DN2E85 și DN1B, în care a fost implicată o autocisternă.📌 Având în vedere faptul că autocisterna transporta substanță diluantă "white spirit" exista pericol de explozie, precum și pericol de intoxicare.📌Astfel, la fața locului au fost dislocate 5 echipaje de salvatori care au acționat pentru izolarea zonei, protecția și limitarea scurgerilor de substanțe, respectiv reducerea riscurilor existente.📌De asemenea, in sprijin a fost solicitat un echipaj de cercetare CBRN din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență – Ciolpani.📌Totodată a fost dispusă măsura întreruperii circulației rutiere și blocarea accesului în zonă, cu sprijinul echipajelor de poliție și jandarmi, până la transvazarea lichidului inflamabil.Intervenția este in curs de desfășurare.

Publicată de ISU Buzau pe Luni, 21 septembrie 2020