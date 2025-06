Anul școlar 2024-2025 a adus rezultate deosebit de frumoase Colegiului Național „Vasile Lucaciu” nu doar prin notele foarte mari din catalog, ci și prin implicarea liceenilor pasionați de geografie la concursurile și olimpiadele școlare.

Felicităm în mod special elevii claselor a X-a C, a XI-a E, a XII-a F (prof. Cardoș Laura-Ioana ), a X-a E, a X-a F, a X-a A (prof. Stecko Viorica) pentru participare și premiile obținute, le ținem pumnii în continuare și lăudăm munca depusă de cele două doamne profesoare:

Olimpiada Națională de Geografie

Etapa Județeană:

• Dragoș Mihai Ciprian (a X-a C) – Premiul I (participare la etapa națională)

• Berlingher Vasile Tudor (a X-a F) – Premiul II (participare la etapa națională)

• Silaghi Rareș Florin ( a-X-a F) – Premiul II (participare la etapa națională)

• Kis-Kasza Maya (a XII-a F) – Premiul III

• Chiș Alin (a XI-a E) – Mențiune

• Bognovschi Elian (a X-a E) – Mențiune

Concursul Național GeoInfoVirtual

• Dragoș Mihai Ciprian (a X-a C) – Premiul III

• Chiș Alin (a XI-a E) – Premiul Special

• Boltea Luca Marian (a XI-a E) – Premiul Special

• Berlingher Vasile Tudor (a X-a F) – Premiul Special

• Bognovschi Elian (a X-a E) – Premiul Special

• Mulea Tudor (a X-a F) – Premiul Special

• Petruse Paul (a X-a A) – Premiul Special