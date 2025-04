Proiectul “Promovarea antreprenoriatului social în zona SDL/ZUM” s-a derulat în perioada septembrie 2022-decembrie 2023 și a cuprins 460 de beneficiari cărora li s-au furnizat servicii socio medicale integrate pentru creșterea calității vieții.

În urma câștigării a 4 planuri de afaceri s-au înființat 4 structuri de economie socială care au beneficiat de acordarea unui microgrant si de îndrumare continuă pentru înființarea și dezvoltarea afacerii.

460 de persoane au fost evaluate social și medical, și au primit diferite sevicii sociale medicale și psihologice. Dintre serviciile medicale furnizate amintim efectuarea de consultații medicale complexe, ecografie abdominală și efectuarea de analize de sânge pentru un screening al starii de sănătate având ca scop prevenirea imbolnavirilor și respectarea recomandărilor terapeutice stabilite de către medic.

269 de persoane informate și consiliate profesional si 48 de persoane inserate pe piața muncii.

In perioada de implementare s-au derulat 8 programe de formare profesională la care au participat 205 de adulți care au absolvit un curs de formare profesională.

În vederea reducerii riscului de discriminare și a promovării egalității de șanse a grupului țintă au fost derulate mai multe campanii antidisciminare. Acestea au abordat subiecte precum promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, combaterea rasismului, a excluziunii de orice fel, diversitatea multiculturală, depășirea limitelor prin seminarii de dezvoltare personală, promovarea accesului la educație și la sănătate, importanța valorilor morale și culturale pentru comunitate, etc.

Pe parcursul desfășurării proiectului au avut loc 50 de întâlniri ale comitetelor civice la care au participat reprezentanți ai comunității locale alături de reprezentanți ai institutiilor si autoritatilor publice locale și ai sectorului privat în scopul analizei, dezbaterii și identificării de soluții la problemele cu caracter socio-economic cu care se confruntă comunitatea.

Acțiunile civice cultural educativ sportive se vor organiza conform unei planificări inițiale, planificare care va putea suferi modificări în funcție de nevoi care apar pe parcursul implementării.

Beneficiarii proiectului au fost implicați într-o serie de acțiuni cu caracter cultural educativ sau sportiv, după cum urmează: Vizită la Muzeul de Etnografie și Artă Populară, participare la Festivalul de Teatru “ Atelier”, Vizitarea expozițiilor temporare și permanente din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Județean, Participarea la un concert în apropierea sărbătorilor de iarnă, participare la competiții sportive ( meci de volei, hanbal, rugby), drumeție în natură, activități fitness, etc

O parte dintre persoanele cuprinse în grupul țintă au conrtinuat să primească sprijin și în timpul perioadei de sustenabilitate pentru creșterea calității vieții.

