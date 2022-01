În luna ianuarie, membrii asociației Reuniunea Mariană din cadrul Eparhiei noastre se adună în cadrul Întâlnirii generale de început de an, la Biserica Sf. Cruce din Baia Mare, sub coordonarea directă a părintelui spiritual al R M, Pr. Ioan Fîrte. În acest an, întâlnirea a avut loc luni, 10 ianuarie.

După cum știm, activitatea acestei asociații se desfășoară în conformitate cu Statutul Reuniunii Mariane (ediția 2007), Calendarul Liturgic anual și cu binecuvântarea PSS Vasile Bizău, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș.

Programul propus pentru anul acesta a inclus și o dezbatere cu privire la parcursul sinodal demarat în biserica universală „Pentru o Biserică sinodală – comuniune, participare și misiune” – Prima etapă, aceea de consultare/ascultare și discernământ în Bisericile locale (din octombrie 2021 până în august 2022).

În secțiunea dedicată temei anuale de strădanie pentru o trăire creștină cu devoțiune specială față de Preacurata Fecioară Maria, părintele spiritual al Reuniunii a alăturat temei sinodale Cuvântul scriptural ”Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Cristos” (Gal 6,2).

Temele trimestriale propuse marianistelor spre meditare pentru anul acesta, în parohiile lor, sub îndrumarea neobosită a părinților-preoți, sunt cele cu privire la femeia creștină. Ea trebuie să fie temătoare de Dumnezeu, lucrătoare a carității în viața de familie, comunitate, Biserică, supusă întru frica lui Cristos, vas ales al Domnului spre buna mărturisire în viața de zi cu zi.

În secțiunea dedicată Sinod 2021-2023, pr. dr. Angel Zareczki a subliniat faptul că prin participarea noastră consultativă directă la acest Sinod, Sfântul Părinte Papa Francisc dorește să știe care este viitorul Bisericii universale, cum putem ”Să mergem împreună!”, să ne legăm rănile, să stimulăm încrederea, să stabilim noi relații, într-o societate care, iacătă, s-a dezechilibrat; într-o societate în care suferința, frica, tensiunea globală și multe alte rele planează asupra noastră. Dar într-o Uniune Europeană care a desemnat anul 2022 ca fiind ”Anul European al Tineretului”. Centrul nostru este și trebuie să fie întotdeauna Domnul nostru Isus Cristos. Așadar trebuie să îl căutăm, să descoperim drumul împreună, prin Convertire. Iar marianistele, fiind sub protecția Fecioarei Maria, trebuie să emane încredere deplină. Pentru că Fecioara Maria ne conduce la Isus!

Alături de membrii Reuniunii au fost invitați și reprezentanți ai celorlalte asociații de laici din cuprinsul Eparhiei respectiv Asociația generală a Românilor Uniți (AGRU), Asociațiile de tineret (ATCMM și Cercetașii munților), Pastorația familiilor, Caritas, Radio Maria. În fapt, invitația a fost deschisă tuturor: membri ai acestor asociații de laici, simpatizanților acestora, oricui dorește să ni se alăture în activitățile propuse pentru acest an sau să ne cunoască mai îndeaproape.

Ne străduim ca în Raportul nostru pentru Sinod, în forma sa finală, să se regăsească întregul și particularul prin onoranta colaborare cu Doamnele președinte ale RM din protopopiatele eparhiei noastre, respectiv d-na Anamaria Zbona (Țara Oașului), d-na Maria Vida (Satu-Mare), d-na Adina Iusco (Sighetu Marmației), d-na Cornelia Coman (Iza-Vișeu), d-na Valeria Pop (Baia Mare) și, nu în ultimul rând, d-na Lucia Ghișa-Președinta onorifică a Reuniunii Mariane a Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș.

Se cuvine să încheiem așa cum ni se sugerează în Vademecum/Ghidul oficial pentru Sinod: Un cuvânt de sinceră recunoștință pentru toți colegii marianiști care au contribuit, într-o formă sau alta, la organizarea și buna desfășurare acestui eveniment. Călăuziți de Spiritul Sfânt, noi alcătuim pietrele vii prin care Dumnezeu zidește Biserica pe care o dorește pentru mileniul al treilea. Fie ca Preasfânta Fecioară Maria, Regina Apostolilor și Maica Bisericii, să mijlocească pentru noi în timp ce străbatem împreună calea pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Ca și în încăperea de sus de la Rusalii, fie ca grija și mijlocirea ei maternă să ne însoțească pe măsură ce ne construim comuniunea unii cu alții și ne îndeplinim misiunea în lume. Cu ea, spunem împreună ca Popor al lui Dumnezeu: ”Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38). (Mirela Coman,, preşedinta eparhială a RM)