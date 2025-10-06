Începând cu data de 6 octombrie, având în vedere execuția de lucrări la înființarea Pieței Universității, vor fi puse în aplicare un set de măsuri temporare de restricționare și deviere a traficului rutier pe bulevardul Independenței din Baia Mare, în zona „Buclă”, pentru executarea lucrărilor de reamenajare a circulației rutiere și pietonale.

Pentru fluidizarea și siguranța traficului, vor fi instituite următoarele modificări:

Amenajarea a două sensuri giratorii provizorii pe bulevardul Independenței:

1. La prima intersecție cu artera care leagă strada Victoriei de bulevardul Independenței, în zona squarului;

2. La ieșirea de pe podul Unirii, în zona squarului;

Circulația se va desfășura în continuare în ambele sensuri pe bulevardul Independenței (tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Unirii și strada Culturii;

Se va închide traficul rutier pe bulevardul Independenței, tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Unirii și intersecția cu str. Victoriei (virajul la stânga înspre strada Victoriei/strada Iuliu Maniu);

Se va institui circulația în ambele sensuri pe strada Victoriei, pe tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Independenței și intersecția cu strada Iuliu Maniu (zona din față de la Universitate).

Pe toată durata lucrărilor, zona va fi semnalizată corespunzător, iar echipaje de poliție rutieră vor fi prezente pentru dirijarea circulației și prevenirea blocajelor.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto: să circule cu prudență; să respecte semnalizarea rutieră temporară; să evite, pe cât posibil, zona „Buclă”, utilizând rute ocolitoare.