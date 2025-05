La alegerile pentru Președintele României din anul 2025 s-au constituit, în județul Maramureș, 444 secții de votare. Pentru primul tur al alegerilor prezidențiale s-au primit în județ 462.462 buletine de vot. De asemenea, s-au distribuit 2220 ștampile cu mențiunea ”VOTAT”, 444.366 timbre autocolante, 444 de afișe, 1332 exemplare ghiduri alegeri prezidențiale și au fost confecționate 444 ștampile de control.

Biroul Electoral Central a decis privind unele măsuri pentru buna desfășurare a campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2025, prin decizia 54D/2025 următoarele:

Campania electorală pentru primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale se încheie la data de 3 mai 2025, ora 7.00.

Este interzisă continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale. Prin continuarea propagandei electorale de după data încheierii campaniei electorale se înțelege:

Afișarea, lansarea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și/sau difuzarea de materiale publicitare politice (materiale de propagandă electorală) de orice tip care se referă la alegerile pentru Președintele României din anul 2025;

Difuzarea de mesaje electorale care se referă la alegerile pentru Președintele României din anul 2025 în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice, private sau prin intermediul unor vehicule special amenajate;

Sfătuirea alegătorilor să voteze sau să nu voteze anumiți candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2025;

După încheierea campaniei electorale, menținerea conținutului cu caracter electoral care a fost publicat pe durata campaniei electorale pe pagini de internet sau pe platforme online de socializare și care rămân afișate pe respectivele pagini sau aplicații, fără a fi promovate nu constituie acțiuni de continuare a propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, cu excepția versiunii respectivului material care a fost redistribuită ulterior încheierii campaniei electorale.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale și până la încheierea votării, organizatorii evenimentelor de orice gen și participanții la acestea nu pot derula acțiuni de propagandă electorală.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale și momentul încheierii votării, transmiterea către utilizatori a mesajelor de tip text sau audio-video prin care se urmărește influențarea opțiunii privind exercitarea dreptului de vot se califică ca fiind o acțiune de continuare a propagandei electorale după încheierea acesteia.

Este interzisă acordarea sau formularea promisiunii de acordare a unor beneficii și recompense de orice fel pentru participarea la vot sau pentru manifestarea unei anumite opțiuni de vot.

Alegătorul care, în ziua votării, se află în unitatea administrativ- teritorială în

care și-a stabilit domiciliul sau reședința votează numai la secția de votare

unde este înscris în lista electorală permanentă.

Alegătorul care a fost omis din lista electorală permanentă a secției de

votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are

domiciliul sau reședința este înscris in lista electorală suplimentară.

Persoanele fără cetățenie română nu au drept de vot

Alegătorul are dreptul la câte un singur vot pentru fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României.

Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului

de vot este interzisă.

Birourile electorale ale secțiilor de votare soluționează de îndată

întâmpinările cu privire la propria activitate.

Activitățile specifice soluționării, de către biroul electoral al secției de votare, a întâmpinărilor cu referitoare la propria activitate, nu constituie motiv temeinic pentru a suspenda votarea.

Biroul Electoral Central a stabilit prin Decizia 22D/2025 că se constată, în conformitate cu legislația în vigoare că următoarele fapte constituie infracțiuni:

împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a

alege sau de a fi ales;

atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare;

oferirea sau darea de bani, de bunuri, cu excepția celor cu valoare simbolică,

inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice, ori de alte foloase în scopul

determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat;

exercitarea dreptului de vot de către o persoană care nu are acest drept

exercitarea dreptului de vot de două sau mai multe ori;

introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător;

utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals;

violarea prin orice mijloace a secretului votului;

deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării;

încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale;

introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care

alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii;

introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea

sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor;

îndemnarea publicului, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni;

incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de apartenență politică;

purtarea sau folosirea fără drept, la adunări publice, în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral, la manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau in mijloace de transport în comun a cuțitului, pumnalului, boxului, a altor asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire, a armelor neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice, sau a substanțelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant;

Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfășurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii;

opunerea cu violență față de organizatori, împuterniciții acestora sau față de forțele de ordine ori împiedicarea lor de a-și exercita atribuțiile legale privind asigurarea ordinii în desfășurarea adunărilor publice.