La invitația Comisarului European Mariya Gabriel, în perioada 20 – 23 martie, Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), Prof.dr.ing. Vasile Țopa, face parte din delegația la nivel înalt, alcătuită din membri ai Parlamentului European, președinți de regiuni, primari, rectori și reprezentanți ai peste 40 de companii de top, delegație care va promova ecosistemul european de inovare în cadrul European Innovation Days – https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/time-first-european-innovation-days-silicon-valley-2023-03-09_en. Evenimentul are loc pentru prima dată în Silicon Valley, Statele Unite ale Americii și urmărește promovarea Europei ca hub pentru inovația deep-tech, în domenii cu evoluție dinamică (energie durabilă, industria aerospațială, industria auto, sănătate, securitate și biodiversitate), în concordanță cu Noua Agendă Europeană pentru Inovare.

UTCN – o prezență activă în peisajul european al inovării

Universitățile europene joacă un rol central în domeniul inovației, vital pentru abordarea provocărilor actuale ale societății precum și pentru diversificarea oportunităților oferite tinerilor specialiști. Strategia europeană pentru universități își propune să consolideze capacitatea instituțiilor de învățământ superior de a atrage talente în Europa, de pe întreg mapamondul.

Prezența domnului Rector în această delegație reprezintă o excelentă oportunitate de a interacționa cu toți ceilalți participanți la acest eveniment de anvergură, de a pune bazele unor noi și valoroase colaborări în domeniul cercetării și educației. De asemenea, această ocazie se constituie într-o oportunitate unică de prezentare și promovare a universității noastre, ca și componentă reprezentativă a sistemului de învățământ superior european.

Pe parcursul evenimentului European Innovation Days, participanții au prezentat ecosistemele de inovare de succes dezvoltate la nivelul UE și au pus în evidență, din diverse perspective, modelul european de inovare.

Ziua I – 21 martie

Prima zi din agenda delegației condusă de Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel în Silicon Valley, a adus împreună membrii delegației în cadrul unor întâlniri la nivel înalt.

Din agenda zilei

21 martie, 9:30-10:55 : Masa rotundă a membrilor Delegației UE cu Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, în scopul pregătirii evenimentelor „Europa cheamă inovatori” și „Forumul UE pentru inovare”;

: Masa rotundă a membrilor Delegației UE cu Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, în scopul pregătirii evenimentelor „Europa cheamă inovatori” și „Forumul UE pentru inovare”; 21 martie, 11:00 – 13:30 : Masă rotundă dedicată modalităților prin care companiile europene pot accesa Fondul de inovare din Silicon Valley, cu speakeri din rândul unora dintre cele mai mari corporațiilor europene cheie (Siemens, Volkswagen, Enel, BBVA, Bosch, Eni, Körber, Orange, SAP)

: Masă rotundă dedicată modalităților prin care companiile europene pot accesa Fondul de inovare din Silicon Valley, cu speakeri din rândul unora dintre cele mai mari corporațiilor europene cheie (Siemens, Volkswagen, Enel, BBVA, Bosch, Eni, Körber, Orange, SAP) 21 martie 13:30 – 16:30: Europa cheamă inovatorii – o reuniune în care se vor discuta noile oportunități, disponibile în ecosistemul european conectat la Silicon Valley. UE caută să atragă talente, specialiști care să inoveze și astfel să contribuie la extinderea expertizei europene în a crea un impact pozitiv în societate.

Ziua II – 22 martie

European Innovation Forum a constituit un punct de referință în ansamblul activităților derulate în cadrul European Innovation Days. Acest eveniment, desfășurat în sistem hibrid, a adus în discuție viitorul inovației europene și a analizat modalitățile prin care toți cei implicați contribuie la dezvoltarea acestui domeniu. Domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa a susținut o prezentare în cadrul panelului Cum reușesc universitățile europene să facă ecosistemele de inovare din Uniunea Europeană cât mai atractive pentru inovatori?, alături de alți rectori ai unor renumite universități europene: Prof. Ilkka Niemelä, President of Aalto University, Finland; Svein Stølen, Chair of the Guild of European Research-Intensive Universities and Rector of the University of Oslo, Norway; Ludovic Thilly, Chair of Coimbra Group of Universities and Vice-Rector for European Networks, University of Poitiers, France.

Participarea UTCN, reprezentată de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa, la această manifestare internațională de excepție, reprezintă o certificare a politicilor și strategiilor pe care universitatea le urmărește, ca instituție puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării, inovării și digitalizării. Poziționarea UTCN ca universitate de referință în peisajul european al inovării este consecință a creșterii constante a reputației universității, prin implicarea, promovarea și susținerea performanței și a excelenței în toate domeniile de activitate.