Reprezentanţii Aeroportului Internațional Maramureș oferă informații utile înainte de îmbarcare, prezentând câteva recomandări pentru călătoria dumneavoastră:

RESTRICȚII LICHIDE

Recipientele care au capacitatea mai mare de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute, nu sunt acceptate la transport în cabina aeronavei.

Lichidele (LAGs – lichide, aerosoli şi geluri) includ: paste, loţiuni, creme, amestecuri de lichide, conţinutul recipientelor sub presiune şi alte articole cu o consistenţă similară.

Exemple concrete de articole asimilate LAGs:

• produse cosmetice: pastă de dinți, gel de păr, parfumuri, spumă de ras, şampon/balsam, cremă/loţiune faţă sau corp, etc.;

• băuturi: băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri, apă, etc.;

• alimente: supă, ulei, miere (inclusiv zaharisită), iaurt, smântână, shake-uri proteice, gem, compot, etc.

Sunt permise, în cabina aeronavei, LAGs ambalate în recipiente individuale cu capacitatea de maxim 100 ml sau echivalent. Aceste recipiente trebuie să fie plasate într-o singură pungă de plastic: transparentă și resigilabilă.

În funcţie de criteriile descrise, puteţi aprecia dacă vă este permis transportul acestora în bagajul de mână.