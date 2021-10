Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă, vineri seară, că avem nevoie urgentă de o lege care să prevadă, fie vaccinarea personalului din anumite domenii, fie testarea periodică. ”Nu mai este timp de aşteptat”, afirmă Arafat, cerând parlamentarilor să voteze în regim de urgenţă o lege în acest sens.

”Avem un procent semnificativ şi de la SMURD, şi la Serviciul de Ambulanţă, şi de la diferite unităţi care nu s-au vaccinat, oricât am vorbit, oricât am explicat şi am sfătuit (…) unii nu s-au vaccinat. Răspunsurile sunt hilare”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, Raed Arafat.

Potrivit acestuia, ”este o discuţie foarte clară că trebuie prin lege şi este un proiect de lege care urmează să fie dezbătut şi noi am introdus în proiect, pe lângă cadrele medicale clasice şi personalul de la IGSU şi IGAv, pentru că ei se ocupă de pacienţi. Există această intenţie, dar trebuie făcută prin lege şi există alternativă testarea”.

Raed Arafat, apel urgent pentru parlamentari

Întrebat care este mesajul său pentru parlamentari, Arafat a afirmat: ”Să treacă (proiectul de lege – n.r.), că avem nevoie de el, că nu se poate aşa”.

”Vaccinul este pe gratis, testarea nu poate să fie pe gratis. Dacă nici astăzi, cu tot ce văd în jurul lor, nu se conving că au fost induşi în eroare (…) Cifrele sunt din ce în ce mai elocvente. Din vaccinaţi sub 2 la sută s-au infectat, iar din decese 93% sunt nevaccinaţi. Vaccinaţii care, din păcate decedează, fie sunt la vârste înaintate, cu comorbidităţi”, a mai declarat Arafat.