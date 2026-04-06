Comunitatea din Mireșu Mare face pași importanți spre creșterea siguranței cetățenilor, prin implementarea proiectului transfrontalier SAFE AND PROTECTED – România & Ucraina. Realizat în parteneriat cu Dubove, proiectul are ca obiectiv consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență și protejarea populației în fața riscurilor tot mai frecvente.

Un rezultat concret pentru Mireșu Mare este dotarea comunei cu o autoutilitară pickup de intervenție, în valoare de peste 268.000 de lei, echipament esențial pentru intervenții rapide și eficiente. În paralel, comunitatea parteneră din Dubove beneficiază de un excavator-încărcător, prima investiție majoră din cadrul proiectului pentru această localitate. Utilajul va fi folosit pentru consolidarea malurilor, gestionarea efectelor inundațiilor și alunecărilor de teren, dar și pentru măsuri preventive în contextul schimbărilor climatice.

Progresul proiectului a fost analizat în cadrul celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor, desfășurată la Dubove în data de 9 decembrie 2025. Reprezentanții celor două comunități s-au reunit pentru a evalua activitățile realizate, nivelul de îndeplinire a indicatorilor și pentru a identifica soluții la provocările întâmpinate. Dialogul deschis și orientarea spre rezultate au demonstrat soliditatea acestui parteneriat transfrontalier.

Proiectul „Siguranță și protecție comună în situații de urgență” (SAFE AND PROTECTED, ROUA00435) este finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021–2027 și are un buget total de peste 1,4 milioane de euro, dintre care 90% reprezintă fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. Această finanțare reflectă importanța cooperării internaționale în domeniul siguranței și al gestionării situațiilor de urgență.

Un rol esențial în implementarea acestui proiect îl are administrația locală din Mireșu Mare, condusă de Ioan Matieș, alături de echipa sa. Prin implicare, viziune și o bună gestionare a resurselor, aceștia au reușit să transforme oportunitățile oferite de fondurile europene în beneficii concrete pentru comunitate.

Prin astfel de inițiative, Mireșu Mare devine un exemplu de bune practici în dezvoltarea locală și în creșterea nivelului de siguranță pentru cetățeni. Colaborarea cu partenerii din Dubove arată că, dincolo de granițe, comunitățile pot construi împreună soluții eficiente pentru un viitor mai sigur și mai bine pregătit în fața provocărilor.

Surse: SAFE and Protected – România & Ucraina