„Am venit azi ca și pelerini, pelerini care doresc să o cinstească pe mama lor, pelerini care își aduc darul lor de mulțumire și de bucurie Maicii Cerești și se recunosc ca fiind fii ai Bisericii”, a afirmat Preasfințitul Vasile în debutul omiliei rostite de sărbătoare „Adormirea Maicii Domnului”, la mănăstirea Surorilor Baziliene din Baia Mare. Programul de rugăciune cu ocazia hramului mănăstirii a început, ca în fiecare an, cu o seară de rugăciune în aer liber, pe 14 august, la care a participat Preasfințitul Vasile Bizău, părintele protopop Emil Gîrboan, și alți preoți, precum și numeroși credincioși din Eparhie. Surorile s-au făcut gazde primitoare și în ziua sărbătorii, 15 august, când Sfânta Liturghie arhierească a început la ora 10:30 și a fost celebrată de Preasfințitul Vasile, împreună cu părintele vicar general Augustin Butica, părintele protopop Emil Gîrboan, părintele Emil Ember (capelanul mănăstirii) și un sobor de preoți din Eparhie. Au participat numeroși credincioși și persoane consacrate.



„Pelerinajul nostru aduce cu noi tot ceea ce purtăm în suflet, a continuat Ierarhul: suntem noi, cei care am venit aici, cu bucuriile, cu provocările, cu nelămuririle și dubiile noastre, cu problemele vieții. Dar știm că în pelerinaj, drumul continuă și astăzi harul lui Dumnezeu se coboară și ne dă bucuria de a privi spre Maica Domnului, o bucurie care este mai profundă decât orice bucurie, pentru că în ea vedem frumusețea lui Dumnezeu realizată, împlinită, o frumusețe care ne evanghelizează ochii pentru că privim în depărtare, privim în sus, privim la cer; la cer unde Maica Domnului se înalță după ce a intrat în adormirea morții și îngerii lui Dumnezeu cântă că regina cerului și a pământului și-a încheiat parcursul, pelerinajul pământesc și este îmbrățișată de iubirea inefabilă a Preasfintei Treimi, în veșnicia lui Dumnezeu”. „Maica Domnului este cea care ne însoțește pe noi, fiii ei și în măsura în care ne recunoaștem fiii lacrimilor ei, în acea măsură ni se deschide inima spre misterul iubirii lui Dumnezeu… Pelerinajul nostru începe din sufletul nostru, de acolo de unde începe comuniunea cu Dumnezeu. În profunzimea sufletului nostru putem mereu să spunem Da lui Dumnezeu și promisiunea Lui se va îndeplini cu fiecare dintre noi ”. Preasfințitul a invitat credincioșii să se facă disponibili, asemenea Mariei, spre a accepta planul pe care El îl are cu viața noastră, spre a fi împliniți, fericiți.



Sora Veridiana Bolfa, superioara provincială OSBM, la finalul celebrării, a explicat faptul că Ordinul Bazilian se află într-un an aniversar și anume, „70 de ani de la Centralizarea Ordinului, sub o singură Conducere Generală la Roma, având aceleași Constituții, promovând colaborarea și susținerea între Provincii și Mănăstiri din diferite țări”. Cu această ocazie, a fost expusă la hram stema Ordinului Bazilian „care are în centru, în partea de jos globul pământesc, iar pe el un stâlp de foc în flăcări, simbol al Spiritului Sfânt care radiază în lumea întreagă și al credinței adevărate, făcând aluzie la tăria credinței Sfântului Vasile, care asemeni rugului arzând, a rezistat tuturor ispitelor, strălucind de iubire față de Dumnezeu și de aproapele”. Sora Veridiana a făcut un scurt istoric al parcursului de afiliere al Surorilor din România la Ordin și a mulțumit, la final tuturor pentru participare: „În încheiere, îi mulțumim Preasfințitului Vasile pentru participarea la celebrarea hramului mănăstirii aseară și astăzi și pentru comuniune, mulțumim tuturor preoților, călugărilor, tuturor binefăcătorilor și celor care au ajutat Surorile la pregătirea pelerinajului, dumneavoastră tuturor celor prezenți, care ați venit aici, la Mănăstirea de pe deal pentru a o sărbători pe Maica Domnului. Vă asigurăm pe toți de comuniune și rugăciune. Maica Sfântă să vă ocrotească pe toți!”, a încheiat sora Veridiana.





Hram la biserica „Sfânta Maria”

De la ora 18:00, Preasfințitul Vasile a celebrat Sfânta Liturghie la biserica Sfânta Maria din Baia Mare. Aici s-a unit în rugăciune cu părinții slujitori ai parohiei, pr. Mircea Indrea și pr. Iacob Talpoș, cu un sobor de preoți invitați, precum și cu comunitatea parohială care și-a sărbătorit hramul, alături de numeroși credincioși invitați la sărbătoare.



În cuvântul de Învățătură, Ierarhul a invitat credincioșii să privească la Sfânta Fecioară și să o ia drept model de ascultare și cu toții să avem încredere că „drumul vieții noastre, dacă îl parcurgem împreună cu Dumnezeu, este un drum împlinitor”. „Brațul Domnului este cel care o primește și o ține la piept pe mama sa. În icoana Adormirii Maicii Domnului din spate (din această biserică) îl vedem pe Isus care o ține în brațe pe mama Sa. Maria l-a ținut în brațe pe Isus… pentru ca Isus să o primească și să o țină în brațe pentru veșnicie. Și noi suntem fiii Maicii Domnului și cu această încredere mergem mai departe: că mâinile noastre sunt făcute pentru a înfăptui opere de caritate, a da semn în lumea aceasta de puterea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu se manifestă în ființă, brațele noastre sunt făcute pentru a da semne de iubire și lumea trăiește din iubire. Și cei care nu cred trăiesc di iubire, și cei care se îndepărtează într-o formă sau alta, și ei au nevoie de iubire”. „Ca brațele Domnului să ne fie și nouă la sfârșitul vieții, dar și în fiecare zi, consolare că suntem purtați în brațe. Noi, greco-catolicii, avem această experiență profundă a purtării în brațe de către Maica Domnului, pe tot parcursul istoriei Bisericii noastre”, a afirmat Preasfințitul Vasile la finalul omiliei, cerând Maicii Sfinte „să ne deschidă inima pentru a-i putea înțelege iubirea”.



Părintele Indrea Mircea a mulțumit, la sfârșitul celebrării, Preasfințitului dar și colegilor preoți, persoanelor consacrate și credincioșilor pentru prezența la această frumoasă sărbătoare.