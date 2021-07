Românii care se împotrivesc vaccinării vor protesta sâmbătă, 24 iulie, față de introducerea vaccinării obligatorii. Manifestația a fost organizată după ce din ce în ce mai multe țări europene au decis să își oblige angajații din sistemul de sănătate și cei din sistemul educațional să se vaccineze.

„Sâmbătă 24 iulie,protest anti vaccinare obligatorie în București.

Mesajul este clar pentru românii de astăzi : a se face dreptate ,și a ne păstra libertatea data de Dumnezeu,nu este ușor .Este nevoie de multa indartnicie și sacrificiu.”La război ies cei viteji”zice Scriptura.Sunt chemați la aceasta luptă, un mănunchi de oameni de elita morală și profesională,paznici de far,iar nu mulțimea lasă,cuminte și manipulată.

Ieșirea noastră în stradă,este o mărturisire de credință,că nu plecăm capul de bunăvoie in fața ciumei comuniste.Noi creștinii ortodocși,trebuie să ieșim din indiferenta generală,și să luăm atitudine împotriva comuniștilor globaliști care ne vânează sufletul.Sâmbătă sa facem un efort sa mergem cu toții la București.Noi care știm ce se întâmplă,avem datoria de a lua atitudine.Tacerea și inacțiunea in astfel de cazuri,nu are nici-o justificare.Asa sa ne ajute Dumnezeu !”, transmit organizatorii.