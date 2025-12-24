Programul sfințirii caselor în Seini și în filii se desfășoară în perioada 4-8 ianuarie, astfel:
4 ianuarie: Ilba
5 ianuarie: Seini – străzile: Mandi, Viilor, General Georgescu, Libertății, Mihai Viteazul, 1 Mai, Cetății, Seinel, Mihai Eminescu, Sub Vii, Boci, General Bălan, Tudor Vladimirescu
6 ianuarie: Zugău
7 ianuarie: Seini – zonele: blocurile Cuza Vodă, Horea, Gheorghe Doja, Cuza Vodă, Cloșca, Avram Iancu, Crișan, Someș, Conac, Băii, blocurile Unirii
8 ianuarie: Seini – străzile: Unirii (case), Nicolae Bălcescu, Victoriei, Cireșilor, Locul Târgului, Sportului, 22 Decembrie, Aurel Vlaicu
