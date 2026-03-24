Luni, 23 martie, polițiștii maramureșeni au demonstrat că spiritul de echipă, disciplina și determinarea nu se regăsesc doar în activitatea profesională, ci și pe terenul de sport, în cadrul unei competiții de volei organizate într-un cadru prietenos și competitiv.





Polițiștii și-au demonstrat abilitățile sportive în cadrul concursului desfășurat la sala de sport a Liceului „Petru Rareș” din localitatea Târgu Lăpuș.

În dorința de a obține un loc pe podium, la competiție s-au înscris șase echipe de polițiști din cadrul: Poliției orașului Târgu Lăpuș, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică și Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa.

Clasament

Locul I – Serviciul de Investigații Criminale

Locul II – Serviciul pentru Acțiuni Speciale

Locul III – Poliția orașului Târgu Lăpuș