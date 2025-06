Avizul meteorologic oficial ANM, Administratia Nationala de Meteorologie, de ultima ora cu Prognoza Meteo in Romania pe 21 iunie 2025, ne aduce in atentie cele mai recente informatii privind starea umiditatii solului in culturile agricole din tara.

ANM transmite in mod oficial ca rezerva de apa in sol pe profilul 0-100 cm in cultura graului de toamna se afla in limite scazute si deosebit de scazute, caracterizate drept seceta pedologica moderata si puternica, in Dobrogea, Maramures si Banat, precum si pe intreg teritoriul Transilvaniei, al Cri­sanei si al Olteniei. Zone izolate din vestul si sudul Munteniei, dar si sudul Moldovei, raporteaza aceleasi conditii severe de seceta pedologica, subliniaza ANM.

In contrast, in cea mai mare parte a Moldovei si Munteniei, ANM noteaza ca umiditatea solului atinge valori satisfacatoare, apropiate de optim si chiar optime, oferind conditii favorabile pentru dezvoltarea culturilor de toamna.

Exista, de asemenea, suprafete agricole punctuale in estul Olteniei, sud-estul Cri­sanei si nord-estul Transilvaniei unde gradul de umiditate se mentine la nivel optim, contribuind la stabilitatea productiei.

Monitorizarea culturii de porumb scoate in evidenta o situatie mai echilibrata in majoritatea regiunilor. Potrivit ANM, rezerva de umiditate pe adancimea 0-100 cm in culturile de porumb atinge valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Moldova, cea mai mare parte a Ol­teniei, Munteniei si Transilvaniei.