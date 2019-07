Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 10-21.06.2019, o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice, inclusiv la comerţul online.

În cadrul acţiunilor de control, au fost verificaţi 917 operatori economici, din care 904 la vânzarea directă şi 13 la vânzarea online.

În cazul a 528 din cei 917 agenţi economici controlaţi, reprezentând 58 %, s-au depistat abateri de la prevederile legale.

Măsuri dispuse şi sancţiuni aplicate:

Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 645 de sancţiuni, din care 328 de avertismente şi 317 amenzi contravenţionale, în valoare de 1.612.400 lei.

S-au dispus

• 189 de măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru produse cosmetice în valoare de 442.480 lei

• 68 de măsuri de oprire definitivă, pentru produse cosmetice cu data de minimă durabilitate depăşită (expirate) sau depozitate în condiţii improprii, în valoare de 19.866 lei, la vânzarea directă şi 4 măsuri de remediere, prin corectarea sau completarea informaţiilor postate pe site-urile de prezentare şi publicitate, la care s-au constatat abateri.

I. Vânzarea directă:

Au fost verificaţi 904 operatori economici, la 528 din aceştia, reprezentând 58,4%, depistându-se abateri de la prevederile legale.

Valoarea totală a produselor cosmetice controlate a fost de 5.214.945 lei.

Măsuri dispuse şi sancţiuni aplicate :

Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 641 sancţiuni, din care 327 avertismente şi 314 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.598.400 lei.

S-au dispus

• 189 de măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru produse cosmetice în valoare de 442.480 lei

• 68 de măsuri de oprire definitivă, pentru produse cosmetice cu data de minimă durabilitate depăşită (expirate), în valoare de 19.866 lei.

În cadrul acestor acţiuni de control s-au constatat următoarele deficienţe:

1. Informarea consumatorilor/etichetarea produselor cosmetice (acestea trebuie inscripţionate vizibil, de neşters şi uşor lizibil, trebuie să conţină numele sau denumirea comercială şi adresa persoanei responsabile; data de minimă durabilitate-DMD – indicarea DMD nu este obligatorie pentru produsele cu o durabilitate mai mare de 30 de luni)

S-au constatat abateri privind informarea consumatorilor la 80 de operatori economici, din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui şi municipiul Bucureşti, reprezentând 8,84% din totalul operatorilor controlaţi.

2. Cerinţele lingvistice de informare a consumatorilor (informaţiile de pe etichete trebuie traduse şi redactate în limba română)

S-au constatat abateri privind lipsa traducerii în limba română a informaţiilor destinate consumatorilor la 117 operatori economici, din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti, reprezentând 12,94% din totalul operatorilor controlaţi.

3. Încadrarea în data de minimă durabilitate specificată – DMD

S-au constatat abateri privind încadrarea produselor cosmetice în DMD la 76 de operatori economici, din judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea, reprezentând 8,4% din totalul operatorilor controlaţi.

4. Asigurarea condiţiilor de depozitare astfel încât să nu fie afectată conformitatea produselor cosmetice

S-au constatat abateri privind asigurarea condiţiilor de depozitare, la 13 operatori economici, din judeţele Buzău, Călăraşi, Cluj, Ialomiţa, Mureş, Sibiu, Vaslui şi Vrancea.

5. Respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor (trebuie să se indice, în mod clar şi neechivoc: data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil; data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice, dacă oferta specială nu a început încă)

S-au constatat abateri privind desfăşurarea promoţiilor la 18 operatori economici, din judeţele Alba, Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj şi Prahova.

6. Respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii (ex: diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casa de marcat, inexistenţa la raft a produsului de referinţă, în cazul pachetelor promoţionale astfel încât consumatorii să poată identifica avantajul ofertei etc.)

S-au constatat practici incorecte la 11 operatori economici, din judeţele Alba, Argeş, Braşov, Cluj, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti.

7. Alte abateri (legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, conform OG 21/1992 (r2))

S-au constatat abateri din aceste categorii la 326 operatori economici, din toate judeţele, cu excepţia judeţelor Brăila, Dâmboviţa, Harghita şi Suceava, reprezentând 36% din totalul operatorilor controlaţi.

II. Vânzarea online. Analiza site-urilor de prezentare şi publicitate

Au fost verificaţi 13 profesionişti, cu site-uri de prezentare şi publicitate, la 4 dintre aceştia, reprezentând 30,76% din totalul online controlat, depistatându-se abateri de la prevederile legale.

Măsuri dispuse şi sancţiuni aplicate:

• Pentru abaterile constatate, profesioniştilor li s-au aplicat 1 avertisment şi 3 amenzi contravenţionale, în valoare de 14.000 lei.

• S-au dispus 4 măsuri de remediere, prin corectarea sau completarea informaţiilor postate pe site-urile de prezentare şi publicitate, la care s-au constatat abateri.

Deficienţele constatate în cazul profesioniştilor care activează în mediul online, în domeniul comercializării produselor cosmetice s-au referit la faptul că aceştia nu îndeplinesc cerinţele în materie de informare clară a consumatorilor.

Sfaturi pentru consumatorii care achiziţionează produse cosmetice direct din magazine:

– să achiziţioneze cosmetice numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţa fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamaţie; în plus, produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie cum ar fi tarabele sau persoane fizice ‘cu sacoşa’;

– să fie atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, ele provin cu siguranţă din filiere paralele ;

– să verifice dacă ambalajul are calitatea corespunzătoare valorii produsului; există posibilităţi frecvente ca un produs zis ‘de lux’, ambalat în pungă de plastic sau într-o cutie banală, să fie de fapt o contrafacere;

– să examineze cu atenţie eticheta, o calitate proastă a tipăririi poate ascunde o contrafacere;

– să ştie că unii producători şi importatori ‘de marcă’ au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă – hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii;

– să ştie că pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE ;

– să ştie că majoritatea produselor trebuie să aibă inscripţionată data de minimă durabilitate precedată de expresia ‘A se folosi preferabil înainte de’, urmată de dată sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se afla inscripţionată aceasta dată, exprimată fie prin lună şi an, fie prin zi, lună şi an, şi cu cifre arabe;

– să ştie că anumite produse precum cremele, nu au dată de minimă durabilitate, ci au inscripţionat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menţionată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranţă, în luni de zile (ex: 6, 12, 24 luni);

– să ştie că sunt produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni şi atunci aceasta nu se mai menţionează (cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele);

– să citească cu atenţie eticheta şi să ţină cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate.